L’allenatore analizza il brutto risultato. Dionisi, un’analisi amara: "La stavamo controllando»

"Eravamo in controllo, la giocavamo per vincerla, poi abbiamo fatto un errore e lo abbiamo pagato carissimo, come peraltro spesso ci succede. Fortunatamente non c’è la sosta, e torniamo in campo subito". Alessio Dionisi recrimina, e ne ha ben donde. "Sfortunati sul rigore", dice, in coda ad una sconfitta che definisce "immeritata, sia per come abbiamo giocato che per quello che abbiamo messo in campo. I ragazzi sono abbattuti, ma ci rialzeremo: io come allenatore devo scindere la prestazione e il risultato, consapevole che comunque che il risultato è fondamentale". Il problema è trovarlo, il risultato, e al Sassuolo capita di rado, ultimamente, e più in generale se guardi il Sassuolo oggi la sensazione è che qualcosa non quadri. Per chi è in campo ("A Boloca hanno tirato giù un dente") come per chi non c’è ("Ci fosse stato Berardi avrebbe giocato, ma chi lo ha sostituito ha fatto bene") e, ad allargare lo spettro di osservazione di un impianto squadra che non convince, da cui il Sassuolo ha comunque lucrato un buon primo tempo, "ma fasi più incerte nella ripresa, anche se i ragazzi la prestazione l’hanno fatta, e a tratti anche bene". Piuttosto, ammette l’allenatore del Sassuolo, "diventa difficile fare risultato quando subisci due gol a gara: sapevamo che questo campionato sarebbe stato molto difficile, ma se i risultati non seguono le prestazioni e se sbagliamo dobbiamo assumerci le nostre responsabilità senza smettere di lavorare per migliorare". Tra l’altro, coincidenza, il Sassuolo ha gli stessi punti che aveva l’anno scorso, "e anche da questo dato dobbiamo ripartire. Credendoci di più, e sapendo che quando le cose vanno male nessuno ti aiuta. Sfortunati? Diciamo che siamo meno bravi delle altre squadre quando abbiamo a che fare con certi episodi, e anche su questo dobbiamo lavorare". Natale non granchè, insomma, a casa Dionisi, mentre di che festeggiare ce l’ha Alberto Gilardino, che dice che "ai ragazzi ho chiesto di andarcela a riprendere e ci ha detto bene". Il suo Genoa aveva perso le ultime quattro trasferte ma la gara che non doveva perdere non solo non l’ha persa, anche se è andato in svantaggio, ma l’ha addirittura vinta. E il Sassuolo, che doveva vincerla e la stava vincendo, l’ha addirittura persa: succede, quando non sei abituato a navigare certi mari.

Stefano Fogliani