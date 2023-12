L’amministratore delegato parla della stagione neroverde: "Troppi alti e bassi». La pagella di Carnevali : "Abbastanza soddisfatto»

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Sono abbastanza soddisfatto di quanto stiamo facendo. E sono certo che quando tireremo le somme, a fine stagione, saranno positive". Parole e musica dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intercettato da Sky a margine del ‘Gran Galà del Calcio 2023’. Il dirigente ha fatto sapere come una stagione del genere fosse comunque prevedibile, "visto il tanto che abbiamo cambiato", e ha aggiunto come "Dionisi sta facendo un buon lavoro, e il Sassuolo è in linea con quelle che erano le aspettative". Ovvero al centro di una classifica che il dirigente del Sassuolo definisce "corta: sia se guardiamo sotto di noi che sopra. Ma il campionato è lungo, anche se è vero che il Sassuolo di quest’anno ha qualche alto e basso di troppo, con grandi exploit contro le big e fatiche maggiori contro avversari sulla carta alla portata". La differenza tra il ‘soddisfatto’ e ‘l’abbastnza’, con tutta probabilità per Carnevali è tutta lì, ma è presto sia per fare i conti che per tracciare righe sul dare e l’avere. "Il campionato è lungo, ovvio che il Sassuolo deve lavorare e migliorare, ma ci siamo", dice ancora il dirigente, atteso dall’ennesimo gennaio – c’è il mercato, per i pochi che non lo sanno – che i bene informati vogliono rovente. Berardi appetito dalla Juve, Laurientè attenzionato dalla Fiorentina, Erlic dal Bologna sono i primi fuochi, chissà quanto fatui, accesi in questi giorni dal rincorrersi delle voci. "Al momento non ci sono né richieste e nemmeno proposte, è tutto prematuro", detta Carnevali, che con la finestra invernale – come noto – non va troppo d’accordo ma essendo uomo di mondo sta al gioco. "Nulla da aspettarsi, ad oggi, con la Juve, per Berardi, nulla con l’Inter", aggiunge, prima di tornare sulle polemiche che hanno circondato Sassuolo-Roma. Difende Berardi, Carnevali, definendolo "professionista esemplare" e rimanda al mittente le critiche. "Se si parla di fair play il Sassuolo non ha nulla da invidiare a nessuno".