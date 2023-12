Le pagelle. Thorstvedt sempre più incursore

CONSIGLI 7. Attento su Dybala in avvio, replica sempre sull’argentino con un paratone a fine primo tempo e su Lukaku all’inizio del secondo. Bene anche su Pellegrini nel finale. Incolpevole sui gol subiti: fanno 44 in 22 gare.

TOLJAN 6,5. Affidabile e puntuale, il suo lo fa, sia in appoggio che in copertura. Gli toccano gli straordinari solo per raccattare un pallone che la panchina giallorossa fa sparire per perdere qualche secondo nel recupero.

ERLIC 5,5. Rischia il giallo al 9’ timbrando Dybala nella metà campo giallorossa. Da lì in avanti è esemplare, ma incappa, su Kristensen al 31’ s.t., nell’errore. che costa carissimo.

TRESSOLDI 5. Mura Paredes in avvio, fa buona guardia su Lukaku ma la rete del vantaggio giallorosso certifica come non sia stagione fortunata, per lui.

VINA 5,5. Più prudente di quanto non ti aspetteresti dal laterale sudamericano, che certo non brilla per qualità difensiva. Lo si vede nelle ripresa (44’ s.t. Pedersen s.v.)

BOLOCA 5,5. Il pallone che sbaglia al 41’, vanificando una ripartenza ghiottissima, grida vendetta. Più ingenuo, che pericoloso, in occasione del ‘rosso’. HENRIQUE 7. Sembra farsi male che non è ancora scoccato il 20’, ma resta in campo e pochi minuti dopo passa all’incasso con la seconda rete stagionale. E con una prova di grande spessore.

BERARDI 6. Provocato già dal 1’ da Ndicka, resta nel match e lo gioca da par suo: l’assist ad Henrique e non solo per il 10 neroverde, che incappa tuttavia in un’ammonizione ‘pesante’ che gli toglie la trasferta di Cagliari (44’ s.t. Castillejo s.v.)

THORSTVEDT 6,5. Si sta specializzando in questo ruolo ibrido di assaltatore che non brillerà per tecnica, ma i tempi giusti per l’inserimento offensivo e la corsa che serve a difendere la mediana e ribaltare il fronte. Si costruisce ala perfezione il 2-0 al 43’, poi spreca tutto. Le scintille con Paredes a inizio ripresa ne certificano anche un certo temperamento (36’ s.t. Bajrami s.v.)

LAURIENTÉ 5,5. Avrebbe la tecnica e la gamba per farsi rincorrere da Karsdorop, ma a lungo succede esattamente il contrario, con lui che si abbassa. Spesso troppo per ripartire con la dovuta efficacia e conquistarsi uno contro uno contendibili. Fa partire lui l’azione con cui i neroverdi passano in vantaggio (20’ s.t. Racic 5. Manda in curva il possibile 2-2)

PINAMONTI 6. Sponde, tante. Ripiegamenti alla ricerca del pallone giusto altrettanti. Botte prese? Tante anche quelle, qualcuna restituita, qualcuna no. Partita da centravanti d’altri tempi, la sua, e tutto sommato sufficiente (36’ s.t. Defrel s.v.)

Stefano Fogliani