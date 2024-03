L’ex Di Francesco. "Una sconfitta che non meritavamo»

REGGIO EMILIA

"In difficoltà? È vero che lo siamo, ma questa partita l’abbiamo approcciata bene. Rivedibile, invece, quanto fatto negli ultimi 25 metri: torniamo a casa con una sconfitta che non credo meritassimo". Dopogara amarissimo per l’ex più atteso, ovvero l’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco. "Otteniamo troppo poco rispetto a quanto prodotto", ha detto, non senza aggiungere come "quando le partite sono così equilibrate, le occasioni vanno sfruttate". Ogni riferimento al rigore sbagliato da Kajo Jorge (non) è puramente casuale: era il pallone che forse avrebbe forse ‘spostato’ la stagione del Sassuolo e dei ciociari, e consegna al Difra un pomeriggio dentro il quale se è intatto "il piacere di tornare qui e rivedere tanti amici" è ben presente, al tecnico pescarese, "l’obiettivo da raggiungere col Frosinone". Esattamente dieci anni fa, tra l’altro, con uno zero a zero contro il Bologna allenato, allora, da Davide Ballardini, il Difra cominciò la lunga marcia che porterà il Sassuolo alla salvezza e il Bologna in B.