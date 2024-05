L’impresa dei ragazzi di Bigica che venerdì sera scenderanno in campo per il tricolore. L’avversario dal derby Roma-Lazio. La Primavera batte l’Inter e vola in finale

inter

INTER: Raimondi, Aidoo, Stante (18’ s.t. Spinaccè), Alexiou, Cocchi (33’ s.t. De Pieri), Akinsanmiro (1’ s.t. Di Maggio), Stankovic, Berenbruch, Kamate, Sarr (1’ s.t. Lavelli), Owusu (1’ s.t. Quieto). All. Chivu (Tommasi, Stabile, Samo, Miconi, Zanchetta, Zarate)

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Falasca, Kumi (41’ s.t. Ravaioli), Lopes (34’ s.t. Pigati), Leone, Bruno (25’ s.t. Parlato), Knezovic (34’ s.t. Neophytou) , Russo (41’ s.t. Baldari). All. Bigica (Scacchetti, Di Bitonto, Mussini, Rovatti, Beconcini, Minta)

Arbitro: Madonia di Palermo (Bianchi, Rinaldi, q.u. Gianquinto)

Reti: 6’ p.t. Bruno, 25’ p.t. Russo, 29’ s.t. Leone, 48’ s.t. Aidoo

Note: ammoniti Knezovic, Stante, Kamate, Aidoo, Parlato, rec. 1’ e 4’

La prima squadra va in B, la Primavera va a giocarsi lo scudetto.

Il paradosso neroverde finisce qui, il resto – forse – verrà. Emiliano Bigica e i suoi ‘ragazzini terribili’ confezionano la sorpresa che non ti aspetti al Viola Park, ‘tritano’ quell’Inter cui in stagione regolare avevano reso 13 punti in classifica e due sconfitte (7-0 il parziale, per i nerazzurri s’intende) e si prendono la finale scudetto del Primavera 1. In coda ad una prova solida e concreta: Bruno e Russo – 22mo gol stagionale per lui – a portare al largo i neroverdi nel primo tempo e, dopo che Theiner poco prima dell’intervallo argina la reazione interista, il gol di Leone che mette in ghiaccio il match e da’ misura di partita perfetta. Sotto di tre, l’Inter cerca di rimettersi in gioco, ma i nerazzurri trovano ancora, di fronte a loro, Theiner e soprattutto un Sassuolo gigantesco, che ai nerazzurri toglie fiato e spazio, e arriva con merito al traguardo. Spedendo in cavalleria anche l’ultimo colpo di coda interista, ovvero il gol di Aidoo che arriva nel recupero e non sposta nulla. La finale? Venerdi, alle 20,30, contro la vincente del Roma-Lazio che va in scena oggi.

Stefano Fogliani