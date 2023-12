L’incubo Big Rom turba il ’Mapei’. Ai neroverdi cinque gol in sei gare

L’ombra di Romelu Lukaku sul Sassuolo ‘indifeso’. Perché, ammettiamolo, non è che i neroverdi, ultimamente, vadano troppo per il sottile se si tratta di subire gol (42 nelle ultime 21 partite consecutive) ma anche e soprattutto perché il centravanti belga, con la squadra di Dionisi, ha consuetudini importanti. E anche perché il Lukaku planato nella capitale, non senza polemiche, l’estate scorsa, non è che a Trigoria stia svernando come temeva qualcuno, ma segna con regolarità importante e, complici 10 reti realizzate in 16 gare, tra Coppa e campionato, in giallorosso, diventa il pericolo pubblico numero uno per la difesa del Sassuolo.

Già c’è un dato, che schiaccia il Sassuolo della vigilia, ed è quello che dice che solo contro il Napoli (2 vittorie su 21 precedenti) il Sassuolo ha vinto meno che contro la Roma (2 su 20) in serie A, e fare l’ipotesti che la consuetudine possa ‘tenere’, a favore della squadra di Mourinho, è ipotesti tutt’altro che remota. Mica solo perché il centravanti belga attraverso un ottimo momento, ma anche e soprattutto perché Romelu Menama Lukaku Bolingoli, trent’anni compiuti lo scorso maggio, 290 gol in 605 gare tra Belgio, Inghilterra e Italia, 83 in 113 con la nazionale belga, quando incrocia il Sassuolo il segno lo lascia praticamente sempre.

Sei gol in cinque partite, ha segnato, Big Rom, al Sassuolo, e contro i neroverdi non ha mai perso. La serie, l’attaccante belga, l’aprì il 20 ottobre 2019 proprio al Mapei Stadium, sul quale torna domani in maglia giallorossa, segnando 2 dei 4 gol con cui l’Inter si impose sul Sassuolo di De Zerbi. Nell’occasione nemmeno l’atterraggio di un paracadutista sul prato reggiano proprio mentre l’attaccante calciava un rigore gli tolse concentrazione. A fine gara 4-3 per i nerazzurri e due gol di Lukaku, che si ripeterà a giugno, segnando una delle 6 reti che ‘scrissero’ un 3-3 al Meazza.

La stagione dopo, per lui, solo 11’ contro il Sassuolo – che l’Inter batterà 3-0 – all’andata, ma una volta tornato titolare, in occasione della gara di ritorno, rieccolo a tabellino già al 10’, a dare l’abbrivio alla gara che l’Inter vincerà 2-1. Finita qui? No: stagione 202223: Lukaku salta la gara di andata per infortunio, ma al ritorno resta fedele al clichè. E’ il 13 maggio 2023, a San Siro finisce 4-2 per i nerazzurri. In gol ci vanno Henrique e Frattesi per il Sassuolo, mentre per l’Inter ci sono un autogol di Tressoldi, una rete di Martinez e indovinate un po’ chi li ha fatti, gli altri due gol….