L’iniziativa. Mapei Stadium e Generazione S insieme ad ’Internazionale Kids’

Anche quest’anno Mapei Stadium e Generazione S, il progetto di responsabilità sociale del Sassuolo Calcio dedicato ai giovani, sostengono e partecipano al Festival di Internazionale Kids, la manifestazione che nel weekend anima Reggio Emilia con incontri e laboratori per bambini.

Sabato alle 11 il Mapei Stadium ospita Nadeesha Uyangoda, autrice de ‘L’unica persona nera nella stanza’, per parlare insieme a bambini e adulti, che dopo possono visitare lo stadio, di razzismo e sport. "Quando abbiamo deciso di apporre sulla facciata del Mapei Stadium l’opera di Olimpia Zagnoli, All together now, volevamo trasmettere un messaggio di inclusione, che rappresentasse lo sport che non ha barriere e unisce", spiega Simona Giorgetta, amministratore unico Mapei Stadium, che aggiunge "siamo orgogliosi di partecipare al Festival, condividendo questi valori con il pubblico". Nel pomeriggio appuntamento invece in Piazza Martiri del 7 luglio con laboratori ed esercizi tecnici coordinati dai tecnici del Sassuolo. "Siamo felici di poter affiancare ancora una volta il Festival Internazionale Kids: il progetto Generazione S sta riscuotendo grande successo – aggiunge Andrea Fabris, Direttore Organizzativo del Sassuolo Calcio – e siamo lieti di poter testimoniare, in un contesto così importante, il nostro impegno per i ragazzi".