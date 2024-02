Lo sfogo di mister Dionisi: "La differenza? I cambi"

Altra settimana di passione in vista per i neroverdi. Le fatiche che la squadra di Dionisi ha sparso lungo queste 23 giornate sono le stesse manifestate sul prato bolognese, vanificando una prima parte di match nemmeno male con una ripresa che lo ha visto, suo malgrado, consegnarsi al Bologna. Merito anche della squadra di Motta – più forte – ma che qualcosa ai neroverdi manchi lo rende evidente (anche) un ruolino di marcia complicatissimo e una pericolosa inclinazione a subire. La strada, insomma, resta in salita, e il piano si inclina, anche perché il mercato non sembra aver cambiato un’inerzia non particolarmente incoraggiante. "Nei cambi loro hanno guadagnato molto, noi abbiamo perso molto: mi spiace ammetterlo, ma è così. La partite non durano né un tempo né sessanta minuti, ma non finiscono mai. Siamo riusciti a fare quanto avevamo programmato solo per un pezzo di partita, poi abbiamo pagato qualcosa, allungandoci. Quando cominci a calare e arrivare secondo sul pallone prendi gol e perdi", spiega Dionisi che chiede ai suoi di "stare sul pezzo e crederci", aggiungendo come "fino a maggio stiamo qua, e se faremo quel che dobbiamo festeggeremo".

Dionisi fa capire che si aspetta di più dai suoi, ma anche "da chi entra a gara in corso, perché adesso abbiamo bisogno di tutti. Se rifarei i cambi? Adesso dico di sì, ma aggiungo che chi subentra deve fare meglio. Chi non gioca resta in panchina o per merito degli altri o per demerito suo, e quando va in campo deve fare meglio di chi sostituisce". Le assenze ci sono e pesano, ma Dionisi non vuole alibi e si consegna all’unica possibilità che gli resta. "Ovvero dare tutti di più, io per primo, mettendoci la faccia e tutto quello che abbiamo da mettere in campo: mancano ancora tante partite e per i miei si tratta di metterci qualcosa di più. Non basta, quello che stiamo facendo. Serve di più".

Stefano Fogliani