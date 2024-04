Lotta nelle retrovie. Il Lecce a San Siro col Milan (ore 15). Poi Empoli-Toro Weekend cruciale per le squadre in lotta per la salvezza in Serie A. Lecce e Empoli scendono in campo oggi, mentre le altre otto si giocheranno la permanenza tra domani e lunedì. Partite decisive che potrebbero cambiare le sorti della classifica.