L’UDINESE NON CEDE. Defrel non basta, il Sassuolo non decolla. Ballardini: "Meritavamo di vincere noi» Il Sassuolo pareggia 1-1 contro l'Udinese nonostante il gol di Defrel. Ballardini deluso: "Meritavamo di più". Thauvin firma il gol ospite.