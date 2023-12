Lunedì in Sardegna. Il Sassuolo senza Boloca. L’incognita del sostituto

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Per Domenico Berardi c’è Samu Castillejo, o magari Defrel, o magari si adatta Bajrami. Ma Daniel Boloca come lo si sostituisce? La domanda non è casuale (non c’è Obiang, ok, ma ci sono Thorstvedt e Racic, e anche Lipani) e non solo perché il centrocampista italo-rumeno un sostituto con le sue caratteristiche non ce l’ha, ma perché è la prima volta che Alessio Dionisi si trova a fare i conti con la questione. La seconda in realtà: Boloca non giocò – era in panchina a causa di un problema muscolare – nemmeno contro l’Atalanta. E contro i bergamaschi, nel Sassuolo giocava quel Maxime Lopez che passerà alla Fiorentina una decina di giorni dopo e, non è un caso, sostituì, nell’occasione, proprio Boloca. Ma Lopez non c’è più: c’è, invece, la curiosità di vedere come il Sassuolo sopperirà ad un’assenza con la quale i conti non si era mai trovati a farli, e l’idea che dalla scelta di Dionisi si capirà anche che tipo di gara vorrà fare il tecnico neroverde in quel di Cagliari. Se resta il 4-2-3-1 le opzioni sono Thorstvedt – che mediano non è, ma in zona ha già giocato per sostituire Henrique – per un assetto più ‘di proposta’, o Racic (foto) – più mediano del norvegese – per una linea più ‘robusta’ e difensiva. Ma l’assenza di Boloca potrebbe indurre il tecnico neroverde a cambiare assetto, ovvero passare al 4-3-3 che aggiunge alle scelte della vigilia anche Bajrami, che la mezzala l’ha già fatta e, debitamente istruito, al ruolo potrebbe adattarsi, con Henrique mediano e Thorstvedt mezzala dall’altra parte, o con Racic centrale ed Henrique mezzala, ammesso e non concesso il brasiliano non abbia subito conseguenze dalla botta rimediata nel corso di Sassuolo-Roma. In un senso o nell’altro, lavori in corso al Mapei Football Center.