Messaggio social. Il centrale croato: "Nessuno ci regala niente»

SASSUOLO

"Continuiamo a lottare perché nessuno ci regala niente". A Cagliari ha giocato la sua 100ma gara in A, Martin Erlic, segnando anche il suo primo gol in neroverde, e se dopo la gara aveva ammesso come ai neroverdi non dica bene, ieri ha affidato ai social un messaggio ‘motivazionale’ del quale si conta il gruppo abbia preso buona nota. Dentro la difesa inedita che il Sassuolo oppone all’Udinese, e più in generale nel reparto difensivo del Sassuolo, il centrale croato è infatti l’unico che ha giocato 15 gare in campionato su 15, e tanto vale, per i compagni di squadra, ‘appoggiarsi a lui’ che è tra i pochi abituato alle atmosfere, spesso tese, della bassa classifica dal momento che con lo Spezia, prima di arrivare in neroverde, ha fatto campionati dentro i quali la salvezza era l’unico obiettivo. Per il Sassuolo le premesse erano altre ma, vista l’aria...

