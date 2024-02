Mister Dionisi a testa alta: "Un buon primo tempo"

Gira male, poco da dire. E lo vedi dall’episodio che ‘scrive’ il match, che ti dice che Carnesecchi para il suo primo rigore in serie A e Pinamonti, che ne aveva segnati 18 su 19 fin lì, lo sbaglia.

Nubi nerissime sul Sassuolo, che sprofonda, e con il Sassuolo sprofonda quel mister Dionisi che il ‘suo’ Sassuolo continua a cercarlo ma non lo trova. E se lo trova, come ieri è successo a tratti – anche un traversa all’attivo dei neroverdi – non lo trova mai del tutto perché i neroverdi confermano quelle fragilità già scritte in una classifica da allarme rosso. Ingigantite, ok, da un’Atalanta extralusso, ma che ci sono e sono evidenti. "Onestamente sono dispiaciuto per un primo tempo fatto bene da cui non abbiamo tratto nulla, e ancora più dispiaciuto per le occasioni sprecate che hanno condizionato anche la ripresa", dice l’allenatore del Sassuolo, che assolve Pinamonti ("è il nostro bomber") e prova, come dice lui, ad "andare sopra a quello che non è andato". Non è che sia andato moltissimo, nel Sassuolo di Bergamo, ma a quello tocca stare. Alla squadra del primo tempo che, aggiunge l’allenatore del Sassuolo, "ha giocato alla pari con un’Atalanta più forte e deve ripartire da questa partita e soprattutto da un primo tempo molto ben giocato. Nella ripresa il doppio errore dal dischetto ha pesato nella testa dei ragazzi. Vero che torniamo a casa con nulla in mano, altrettanto vero che adesso cominciano alcune partite importanti, che dobbiamo affrontare nel modo giusto. La classifica? Sappiamo – chiude Dionisi – qual è il nostro cammino e qual è la quota salvezza e credo abbiamo le qualità per poterci tirare fuori da questa situazione. I conti – sintetizza il tecnico del Sassuolo – li faremo a maggio e torneranno".

Stefano Fogliani