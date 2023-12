OGGI IN PIAZZA. Si accende il Natale con le due squadre

Anche il Sassuolo in piazza Garibaldi, oggi dalle 17,15, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale. Le delegazioni del Sassuolo Calcio maschile e femminile, in collaborazione con l’amministrazione Comunale saranno presenti in piazza per uno scambio di auguri con i propri tifosi. Ci sarà la possibilità per gli appassionati neroverdi di incontrare le atlete e gli atleti presso lo store ufficiale del Sassuolo, presso il quale è possibile acquistare il panettone neroverde: il ricavato verrà devoluto all’associazione ’Non è colpa mia’ che si batte al fianco di chi subisce discriminazioni.