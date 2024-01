Primavera. Brutto ko a Frosinone per i ragazzi di Bigica

frosinone

FROSINONE: Palmisani, Romano, Severino, Molignano (27’ s.t. Milazzo), Selvini, Cesari (47’ s.t. Shkambaj), Boccia, Luna, Ioannou, Cichella, Bouabre (41’ s.t. Amerighi). All. Gregucci (Lagonigro, Stefanelli, Cichero, Fiorito, Antoci)

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano (11’ s.t. Parlato), Kumi (81’ Neophytou), Russo, Lopes (11’ s.t. Knezovic), Bruno, Cannavaro, Lipani, Falasca, Corradini, Vedovati (16’ s.t.Caragea). All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Rovatti, Pigati, Ferrandino)

Arbitro: Castellone di Napoli

Reti: 43’ p.t. Boccia, 14’ s.t. Cichella

Brutto scivolone della Primavera neroverde allenata da mister Bigica, che da’ strada al Frosinone. Spreca decisamente in avvio, il Sassuolo, poi si consegna ai ciociari di Gregucci, che passano con un gol per tempo e fanno propri i tre punti in palio. Il finale non cambia: 2-0.