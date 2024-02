PRIMAVERA. C’è il Verona per la continuità

SASSUOLO

Rientrata in zona playoff grazie a tre risultati utili di fila, la Primavera neroverde cerca continuità di prestazione e risultati oggi contro il Verona. Si gioca alla 13 al Ricci (diretta su Sportitalia) e oltre che fare punti playoff per i neroverdi si tratta di ‘vendicare’ la sconfitta dell’andata. "La gara fu condizionata da un’espulsione che ci lasciò in 10, ma il Verona resta un avversario ostico", ha detto il tecnico neroverde Emiliano Bigica alla vigilia, non senza sottolineare come i suoi vivano tuttavia un buon momento, come testimoniato dalla rimonta-miracolo (da 3-0 a 3-3) confezionata una settimana fa ai danni del Milan. Oggi la prova del nove: se i neroverdi vincono agganciano, a quota 37, il terzo posto. Classifica Inter 47 p.ti; Roma 38; Torino 37; Milan 36; Sassuolo*, Atalanta*, Lazio 34; Genoa, Cagliari 31; Juventus*, Fiorentina 28; Verona* 27; Empoli* 25; Lecce, Sampdoria* 23; Monza 22, Bologna 19; Frosinone 14 (* una gara in meno)