Primavera Femminile. Le ragazze di Balugani in semifinale. Match da sogno contro l’Inter

SASSUOLO

È il giorno dei giorni per la Primavera del Sassuolo Femminile. Le ragazze di Davide Balugani giocano allo stadio ‘Astori’ del Viola Park di Bagno a Ripoli, la semifinale della final four che assegna lo scudetto di categoria contro l’Inter, cercando uno storico accesso alla finalissima; l’altra semifinale è Roma-Milan. Gara da tripla, quella tra neroverdi e nerazzurre, che in stagione hanno pareggiato per 1-1 entrambe le gare e in classifica hanno chiuso con un solo punto di distacco. "In questi giorni l’atmosfera in campo è frizzante e carica di entusiasmo. Avere raggiunto la final four – ammette l’allenatore delle emiliane Davide Balugani – è già un traguardo importantissimo, e adesso la affronteremo coscienti di aver dato il massimo per 9 mesi e decisi a fare del nostro meglio fino alla fine". In campo alle 17,30, diretta streaming sul canale YouTube della Figc Femminile.