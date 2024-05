Primavera. I neroverdi di Bigica fanno e disfano. A Empoli una trasferta amarissima

empoli

3

sassuolo

1

EMPOLI: Vertua, Majdandzic (31’ s.t. Huqi), Bacci, Cesari (12’ s.t. Stoyanov), Corona, Stassin (1’ s.t. Pauliuc), Bacciardi (1’ s.t. Ansah), Tosto, Bonassi, Nabian Bucancil (38’ s.t. Falcusan), El Biache. All. Birindelli (Poggiolini, Gaj, Kurti, Popov, Tatti, Orlandi)

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano (80’ Falasca), Loeffen, Kumi, Russo, Knezovic (41’ s.t. Ravaioli), Lopes, Bruno, Minta (28’ s.t. Baldari), Corradini (41’ s.t. Rovatti), Parlato (41’ s.t. Di Bitonto). All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Beconcini, Pigati, Neophytou, Cardascio)

Arbitro: Emmanuele di Pisa (Moroni, Montanelli)

Reti: 2’ p.t. Kumi, 5’ p.t. (rig.), 1’ e 40’ s.t. Corona Note: espulso Lopes (3’) per fallo da ultimo uomo, ammoniti Bacciardi, Parlato, Falasca.

Cade ad Empoli, il Sassuolo raggiunto, sorpassato e distanziato dalla tripletta di Corona che miracola i toscani quanto la superiorità numerica di cui i padroni di casa godono dal 5’. Il Sassuolo era già in vantaggio con Kumi ma 3’ dopo cambia tutto.

Un malinteso tra Theiner e Lopes obbliga infatti quest’ultimo ad abbattere Bacci. Rosso per Lopes e rigore per l’Empoli. Da quel momento, inevitabilmente, la partita cambia: Corona trasforma e raddoppierà in avvio di ripresa, senza però estromettere dal match un Sassuolo che ci prova fino alla fine. E quasi ci riesce: Knezovic sfiora il 2-2, a Parlato lo annulla l’arbitro e nel finale, con il Sassuolo sbilanciato in avanti, arriva il tris dei padroni di casa, ancora con Corona. Il ritorno di mister Emiliano Bigica nella sua Empoli è di quelli difficili da digerire. In ogni caso il Toro ha perso e resta a pari punti col Sassuolo, il Milan allunga di un solo punto. Neroverdi in zona playoff.