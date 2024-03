Primavera. Pareggio in casa con il Cagliari. Bigica resta saldo nei playoff

Sassuolo

2

Cagliari

2

Sassuolo: Theiner, Loeffen, Di Bitonto, Russo, Leone (14’ Caragea), Knezovic (87’ Baldari), Lopes (74’ Ravaioli), Abubakar, Falasca, Vedovati (74’ Minta), Parlato. All. Bigica (Zouaghi, Scacchetti, Okojie, Rovatti, Neophytou, Corradini, Ferrandino)

Cagliari: Iliev, Arba (42’ s.t. Marini), Idrissi, Achour (33’ s.t. Konate), Carboni, Sulev (16’ s.t. Conti), Cogoni, Bolzan (16’ s.t. Vinciguerra), Catena, Simonetta (42’ s.t. Malfitano), Marcolini. All. Pisacane (Wodzicki, Pintus, Franke, Russo) Arbitro: Gandino di Alessandria (Munerati di Rovigo, Sbardella)

Reti: 44’ p.t. e 36’ s.t. Knezovic, 20’ s.t. Idrissi, 32’ s.t. Vinciguerra

Note: ammoniti Knezovic, Cogoni.

Non si sbagliava il tecnico del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica alla vigilia del match, a mettere in guardia i suoi. Il Cagliari si conferma squadra ostica ed esce dal Ricci – dove il Sassuolo ha raccolto un punto nelle ultime tre gare – con un punto, a suo modo anche meritato. Penalizzata da assenze importanti – cui si aggiunge quella di Leone, out dopo 13’ per infortunio – la squadra neroverde fa quanto deve, ma non quel che le basterebbe a vincere. Finisce 2-2, il Sassuolo recrimina – traversa di Russo al 76’, forcing finale senza esito – ma resta quarto in classifica, ben dentro la sestina playoff.

s.f.