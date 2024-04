Primavera. Rimpianti anche per i ragazzi di mister Bigica. La vittoria col Lecce sfuma proprio nel finale

lecce

1

sassuolo

1

LECCE: Borbei, Addo, Samek, McJannet (35’ s.t. Helm), Burnete, Yilmaz (11’ s.t. Minerva), Pacia, Daka, Corfitzen (29’ p.t. Agrimi, 35’ s.t. Metaj), Russo, Esposito. All. Coppitelli (Leone, Verdosci, Casciano, Davis, Zivanovic, Jemo, Vescan-Kodor)

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Loeffen (1’ s.t. Di Bitonto), Russo, Knezovic, Lopes, Abubakar, Bruno, Neophytou (22’ s.t. Vedovati), Falasca, Corradini. All. Bigica (Scacchetti, Baldari, Beconcini, Caragea, Minta, Ravaioli, Cardascio, Frangella, Parlato)

Reti: 38’ Knezovic, 43’ s.t. Metaj.

Note: espulso (44’ s.t.) Bruno per doppia ammonizione, ammoniti Loeffen, Minerva.

Sembrava ormai fatta per il Sassuolo Primavera, sul punto di sbancare il campo dei campioni d’Italia, e invece. Invece a un nulla dalla fine il Lecce, fin lì non pervenuto, ha trovato la fiammata che ha ‘strinato’ i neroverdi fermandoli su un pari non privo di rimpianti.

"I ragazzi hanno fatto una grande partita. Hanno interpretato benissimo tutte le fasi di gioco: non portiamo a casa la vittoria solo per qualche disattenzione", dirà a fine gara il tecnico neroverde Emiliano Bigica, fin troppo generoso nei confronti dei suoi che si sono fatti raggiungere nel finale dai salentini, a lungo controllati da un Sassuolo che tuttavia è arrivato al traguardo mettendosi in tasca meno di quanto fosse lecito aspettarsi. Prestazione non granchè, e parecchi errori da una parte e dall’altra, ma gara che i neroverdi avevano messo in discesa con Knezovic (foto), bravo a capitalizzare una ripartenza di Lopes, salvo poi farsi sorprendere nel finale da Metaj, entrato da pochissimo.

In attesa dei risultati di oggi, che potrebbero anche estromettere i neroverdi dall sestina playoff, i neroverdi di Bigica faranno bene a concentrarsi sul prossimo turno: il Sassuolo affronta infatti, venerdì alle 18 al Ricci la capolista Inter.

s.f.