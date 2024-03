Qui Frosinone. Di Francesco e un manipolo di ex: "Gara delicata, auguri a Berardi»

L’ultima con addosso la divisa neroverde al Mapei Stadium fu il 21 maggio del 2017. L’ultima da ‘ex’, dentro a quello che per quattro stagioni è stato il ‘suo’ stadio ormai tre anni e mezzo fa, un 1-1 ottenuto dal Cagliari nel settembre 2020. Poi c’è stato altro, tra il Sassuolo, ed Eusebio Di Francesco (foto), che oggi si riaffaccia a, prato reggiano più di 1000 giorni dopo.

Comanda un manipolo di ex – Turati, Harroui, Lirola, Mazzitelli, tra gli altri – e cerca di garantirsi la replica della vittoria dell’andata che varrebbe una serie ipoteca sulla salvezza per la matricola ciociara, che il Difra guida da inizio stagione tenendola, fin qua al riparo dei guai. Guai nei quali è finito il Sassuolo, che chiede strada, oggi, all’ex più atteso. Ma l’ex più atteso ha altri piani, anche perché il ‘suo’ Frosinone, partito a razzo (18 punti in 13 gare) ha più che dimezzato la sua velocità nel corso delle ultime 14 ottenendo appena 6 punti e, nonostante il 16mo posto, non può non guardarsi le spalle. "È una gara delicata, per entrambe. Del Sassuolo – ha detto – temo la voglia di rivalsa e qualche cambio tattico nato dal cambio di guida tecnica, ma noi andiamo a giocarcela, sapendo che dobbiamo essere pronti: abbiamo quattro punti in più, ma le possibilità di vittoria sono 50 e 50".

Di Sassuolo e del Sassuolo, il Difra parla anche per dirsi "molto dispiaciuto" per l’incidente occorso a Berardi ("ci siamo sentiti e anche pubblicamente gli auguro il meglio") ma è, ovviamente, più concentrato sui suoi che non su quello che oggi, per lui, è ‘solo’ un avversario. Anche se non sarà mai, il Sassuolo per il tecnico pescarese, un avversario come gli altri…

Stefano Fogliani