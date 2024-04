Qui Sassuolo. Erlic torna la centro della difesa. Toljan ’vede’ l’undici titolare

SASSUOLO

Erlic, che ha scontato la squalifica e spinge in panchina uno tra Ferrari e Tressoldi – più probabilmente il brasiliano – dovrebbe essere l’unica novità, rispetto alla gara contro l’Udinese – del Sassuolo anti-Salernitana. L’idea è che Ballardini abbia infatti ormai disegnato le proprie gerarchie, che tali dovrebbero restare anche all’Arechi: non c’è Pedersen e Toljan ‘vede’ l’undici titolare, come dell’undici titolare sono certi Doig a sinistra dei quattro di difesa e Racic in mediana, oltre che Defrel in attacco. Solito 4-2-3-1, insomma, per il Sassuolo dell’Arechi, e soliti automatismi, che chiedono ‘strappi’ a Laurientè e di ‘battersi e sbattersi’ a Pinamonti a ridosso della difesa avversaria, mentre affidano le transizioni in grado di cambiare tempi, ritmi e assetti alla ‘strana coppia’ formata da Thorstvedt ed Henrique, che come contro l’Udinese faranno ‘l’elastico’, scambiandosi compiti e ruolo, tra mediana e trequarti. Chances a gara in corso per Bajrami e soprattutto Boloca, e possibili alternative sugli esterni in Volpato. Rientra, ma va in panchina, anche Mulattieri, acciaccato (e assente) contro l’Udinese. Arbitra Sozza di Seregno, al sesto incrocio in campionato con il Sassuolo: due sconfitte e tre vittorie, l’ultima a Empoli, lo scorso 26 novembre, dove il Sassuolo centrò quello che è il suo ultimo successo stagionale in trasferta.

s.f.