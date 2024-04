SAbato l’inter. Serve un miracolo. Ma i nerazzurri non hanno obiettivi

Unica squadra ad aver battuto l’Inter in questa stagione, il Sassuolo si avvicina al ritorno della sfida contro i nerazzurri – che hanno già vinto il titolo, sono fuori da tutte le coppe, dunque potrebbero schierare diverse seconde linee – sapendo di ritrovare Laurienté, che ha scontato il turno di squalifica, e di non avere a disposizione Ruan Tressoldi, che oggi verrà appiedato dal giudice sportivo. La settimana definirà recuperi e indisposizioni: fuori Berardi, vanno verificate le condizioni di Pedersen, Castilejo e Defrel. Dopo il ritiro, nessun giorno di riposo: si giocherà sabato e così ieri mattina la squadra si è allenata al Mapei Center; defaticante per chi è sceso in campo contro la Fiorentina, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tecniche, partitelle a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a secco. Oggi il programma prevede una seduta pomeridiana.

l.l.