Sassuolo-Bologna 1-1: Zirkzee chiama, Boloca risponde. Il racconto del match

Reggio Emilia, 28 ottobre 2023 – Un punto a testa. È questo il verdetto dal Mapei Stadium del derby tra Sassuolo e Bologna: finisce 1-1, succede tutto nel primo tempo con Zirkzee ad aprire le danze e Boloca a riacciuffare il risultato poco prima dell’intervallo. Pareggio giusto per quanto visto in campo: Sassuolo che rialza la testa dopo la sconfitta contro la Lazio, nono risultato utile consecutivo invece per la squadra di Thiago Motta.

Le scelte di Dionisi e Motta

Il Sassuolo ritrova Bajrami dal 1’ sulla trequarti, ai suoi lati Berardi e Laurentie con Pinamonti confermato da prima punta. In mediana spazio a Boloca e Thorstvedt, in difesa resta fuori Ruan con Ferrari ed Erlic da centrali, Vina e Toljan sono i terzini. Thiago Motta conferma in toto l’undici che ha battuto il Frosinone con un’unica eccezione: Beukema si fa male nel riscaldamento e parte fuori, gioca Bonifazi al centro della difesa al fianco di Calafiori, con Lykogiannis e De Silvestri confermati da laterali. A centrocampo ancora la coppia svizzera Freuler-Aebischer, sulla trequarti gioca Ferguson, nel tridente con Zirkzee e Orsolini tocca a Saelemaekers.

Boloca risponde a Zirkzee

Meno di due minuti e il Sassuolo va vicino al vantaggio: contropiede condotto da Berardi che serve al limite dell’area Bajrami, sinistro piazzato del trequartista neroverde che finisce largo non di molto rispetto al palo destro della porta di Skorupski. Al 4’ la sblocca il Bologna: Bonifazi lancia in verticale per Zirkzee che scappa alle spalle di Erlic, finta di tiro che manda per terra Consigli e mancino preciso a porta vuota, rossoblù in vantaggio. Reazione Sassuolo al 13’ con un sinistro dalla distanza di Vina: Skorupski si distende e devia. Ci prova anche Pinamonti con un destro a giro: la palla lambisce il palo e termina sul fondo. Al 44’ arriva il pareggio della squadra di Dionisi: scarico di Toljan per Boloca, che si sistema la palla sul destro e lascia partire una conclusione rasoterra su cui Skorupski non riesce ad arrivare. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Il derby finisce in parità

Parte meglio il Sassuolo nella ripresa, su azione da calcio di punizione ci prova Erlic in girata: la palla, lenta, pizzica la parte alta della traversa e termina sul fondo. Reazione Bologna al 63’: uno-due tra Ferguson e Saelemaekers, lo scozzese entra in area di rigore e tenta il colpo dalla biliardo con la punta del sinistro, palla larga non di molto. Al 66’ neroverdi di nuovo ad un passo dal vantaggio: Berardi fa una classica giocata “alla Berardi”, rientra sul mancino e calcia a giro, strepitoso Skorupski che si distende e con il guantone riesce a respingere. Botta e risposta tra esterni, è Orsolini a sfiorare il gol al 75’: scavetto del 7 rossoblù a superare Consigli, decisivo il salvataggio sulla linea di Toljan. A dieci minuti dalla fine gol annullato al Bologna: Ndoye allarga per Orsolini che calcia in porta, Consigli respinge ma sulla ribattuta è pronto Zirkzee che insacca. Giua assegna inizialmente, ma il Var gli segnala un fuorigioco nell’azione di Orsolini: rete annullata, si resta sull’1-1. Sull’azione successiva Volpato calcia dal limite, trovando la deviazione di Kristiansen che spiazza Skorupski: il portiere polacco si supera di nuovo e con il piede riesce a salvare i rossoblù. Nel recupero è decisivo anche Consigli: il portiere del Sassuolo salva i suoi su un calcio di punizione insidioso di Zirkzee respingendo in calcio d’angolo. Finisce 1-1 al Mapei Stadium.