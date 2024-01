Sassuolo, Carnevali chiude il mercato. Doig: "Questa squadra si farà valere"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Manolas? "Non c’è niente?". Quel che resta del mercato? "Più che a nuovi acquisti penso al rientro degli infortunati". Laurientè? "Avrà un futuro importante, ma non è sul mercato". Doig "rientra nei nostri prospetti, lo abbiamo preso perché è giovane. Abbiamo fatto un buon investimento e spero che possa essere uno dei tanti giocatori che cresce al Sassuolo, ma per acquistarlo – aggiunge – abbiamo fatto un sacrificio e preso lui potremmo anche restare come siamo, anche perché di acquisti non abbiamo necessità". I puntini sulle ’i’ del mercato neroverde li ha messi, ieri, Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ai microfoni di Tmw e al lascito del plenipotenziario neroverde tocca stare, passando la parola all’unico nuovo acquisto neroverde, con cui il mercato in entrata, se stiamo alle dichiarazioni di Carnevali, è cominciato e finito.

Ha già debuttato contro la Virtus Verona, l’uomo da 6 milioni (+1 di bonus) di euro cui il Sassuolo ha appaltato la fascia sinistra di una difesa tra le più battute del campionato, e ieri è stato presentato sui social della società neroverde. "Il passaggio a Sassuolo – ha detto – lo considero uno step in più della mia carriera. L’Italia è stata la scelta giusta per uno come me che cerca sempre nuove sfide e vuole crescere: la Serie A è un campionato tra i più importanti, soprattutto per chi gioca in difesa: c’è, qui, un’attenzione quasi ossessiva alla fase di non possesso, ed è un campo sul quale un giocatore con le mie caratteristiche ha molto da imparare". Sta imparando in fretta, Doig: da una parte "io l’italiano lo parlo, ma qui ci sono tanti compagni con i quali, parlando inglese, ci troviamo subito", dall’altra "il clima è ottimo, sono stato accolto nel modo giusto e l’atmosfera è quella giusta per fare cose importanti".

Tra le cose importanti, inutile sottolinerarlo, quella di togliere un Sassuolo attardato in classifica dall’attuale condizione, facendo magari leva sull’esperienza nell’Hellas, stagno nel quale Doig ha nuotato fino a una settimana fa. La lotta salvezza è l’orizzonte più prossimo dei neroverdi, ma Doig dice di conoscere bene il contesto e punta deciso sul Sassuolo, che tra l’altro ha già affrontato con la maglia gialloblù. "Squadra di grande qualità, che sono convinto saprà farsi valere: ci aspetta una trasferta difficile, a Monza, ma faremo in modo di farci trovare pronti. E anch’io, che vada in campo o in panchina, voglio essere pronto per questa come per le altre partite che ci aspettano. Per me – chiude il laterale scozzese – ogni partita è una sfida, e ci metto tutto me stesso per vincerla".