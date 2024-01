Sassuolo, che tegola: Berardi ko. Distorsione al ginocchio con lesione

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Un mese di assenza nella migliore delle ipotesi, due nella peggiore, addirittura tre se ci dovessero essere complicazioni che ad oggi sembrano escludersi. Questo almeno suggerisce la rete se la si interroga in merito all’infortunio del quale è rimasto vittima Domenico Berardi e toglie al Sassuolo di Dionisi la sua arma più acuminata per un po’.

La notizia dello stop è arrivata ieri, traghettata ufficialmente dal sito ufficiale della società di via Giorgio Squinzi che ha poi dato conto anche della perfetta riuscita dell’intervento chirurgico – una meniscectomia selettiva – cui si è sottoposta la ‘stellina’ neroverde. "Domenico Berardi ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale". Il seguito? "L’intervento, effettuato dal dottor Giacomo Zanon, presso la Clinica Habilita Casa di cura I Cedri di Fara Novarese, è perfettamente riuscito". Lo stesso giocatore sui social ha scritto: "Operazione andata bene, non vedo l’ora di tornare in campo". Ma l’ottimismo che trapela dal postoperazione non rende meno plumbea la vigilia dei neroverdi, attesi domani a Monza dell’ennesima partita da non sbagliare.

A volerci vedere un segnale, nello stop di Beradinho, non ci si scorge dietro nulla di buono, anche considerato da una parte che non si tratta del primo infortunio che condiziona le scelte di Alessio Dionisi, dall’altra il Sassuolo sta faticando parecchio anche con Berardi – con lui la media punti è di pochissimo superiore a un punto a gara – in campo, ma senza l’attaccante calabrese, fin qua, il ruolino di marcia è da incubo. Quattro volte è mancato, Berardi, e il Sassuolo ha inanellato 4 sconfitte, segnando 2 gol e subendone 8. Con Berardi, come detto, media punti che passa da 0 a 1,12, media gol fatti che quadruplica (da 0,5 a 2) e media gol subiti che si riduce da 2 a 1,75.

Conti facili da fare, ma siccome il pallone non è (solo) matematica si prova a far finta di nulla, non senza ricordare, tuttavia, che il Sassuolo ha segnato 26 gol, Berardi 9, ovvero il 35% del totale. Non granchè, come viatico, insomma, in vista della gare che verranno: la catena di destra del Sassuolo, stante anche lo stop a Toljan, cambia in toto per la prima volta in stagione a Monza e chissà quanto ne patirà l’undici neroverde, già alle prese con equilibri che questa prima metà della stagione ha raccontato non particolarmente stabili. Castillejo, con tutta probabilità, l’uomo cui Dionisi chiederà di ‘fare il Berardi’ con opzione meno probabili in Bajrami, che sull’esterno ha già giocato, la scorsa stagione, quando si trattò di sostituire proprio Berardi, ma non è nel suo momento più brillante. Quanto a Berardi, la sua stagione, cominciata con due assenze causate dal mercato, l’auspicio è, come ha detto il dg neroverde Giovanni Carnevali, "che torni il prima possibile". L’immediatezza dell’intervento chirurgico, e la sua perfetta riuscita, tuttavia, un po’ di ottimismo lo suggeriscono.