Sassuolo calcio, hai ancora cinque chance: impresa possibile tornando squadra

SASSUOLO (Modena), 24 aprile 2024 – Attaccarsi al passato non ha senso, inutile girarci attorno: non è con i corsi e ricorsi storici che il Sassuolo otterrà i punti necessari per salvarsi a Firenze, contro l’Inter (gara che si disputerà sabato 4 maggio alle 20.45), a Genova, in casa col Cagliari e a Roma con la Lazio. Ne serviranno del resto parecchi, di punti, considerando gli ultimi risultati e una quota salvezza che, a meno di suicidi di Frosinone e Udinese, da domenica si è alzata di almeno un paio di lunghezze, tanto per gradire.

Detto ciò, e considerando che le prossime avversarie dei neroverdi hanno davvero poco da chiedere al campionato (forse giusto per la Lazio ci sarà in palio un posto in Europa, mentre le altre, compreso il Cagliari che alla penultima sarà già salvo, saranno con la testa in vacanza), proprio la storia del Sassuolo in A dimostra che quando non c’è nulla da giocarsi i punti non arrivano, mentre invece quando un obiettivo c’è si accelera anche solo per inerzia. Le ultime due stagioni insegnano: essendo la squadra tranquilla, i ragazzi di Dionisi ottennero nelle ultime cinque partite rispettivamente 4 punti nel 2021-22 e 2 la scorsa annata, quando i risultati contavano più per le altre squadre che per Consigli e compagni. Segno che qualcosa scatta, in certi frangenti, ed è probabilmente anche una delle chiavi di lettura che permettono di interpretare alcuni dei risultati delle avversarie dei neroverdi nelle ultime 2-3 settimane, risultati che hanno poco a che vedere con i valori espressi sinora dalla classifica.

Ad ogni modo, in dieci anni di A, il Sassuolo ha in realtà molto spesso rimpinguato notevolmente il proprio bottino nelle ultime cinque gare: 9 furono i punti nel 2013-14, decisivi per la salvezza (e alla trentatreesima i neroverdi erano penultimi, a -3 dal quartultimo posto), 13 nel 2014-15 e nel 2015-16, 10 nel 2016-17, 9 nel 2017-18. La doppia cifra venne poi raggiunta anche nell’annata 2020-21, sempre con 10 punti nelle ultime cinque gare.

I 5 punti del 2018-19 e i 4 del 2019-20 (nell’estate della ripresa dopo il lockdown) chiudono una statistica decennale nella quale, comunque, molto spesso il Sassuolo ha chiuso le ultime cinque partite ottenendo risultati eccellenti. Si tratta esattamente di ciò che servirebbe di qui a fine torneo, ma la sconfitta di domenica contro il Lecce, per come è avvenuta ancor più che per il risultato, lascia poco spazio anche alle speranze dei più ottimisti. Davide Ballardini, del resto, lo ha esplicitato piuttosto chiaramente: se quello visto contro i salentini è il Sassuolo, il Sassuolo retrocede; non ci sono santi. Pertanto, più che guardare al passato e sperare di ripetere i finali migliori, serve dimostrare di essere altro, di avere ancora qualcosa da dire e da dare. Il tempo è quello che è, il calendario è lì davanti e c’è un destino, che qualcuno considera già scritto, da provare a modificare.