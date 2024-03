Sassuolo, il peso degli scontri diretti. Gli scenari nella classifica avulsa

La vittoria contro il Frosinone, fondamentale per i tre punti e per avere consentito al Sassuolo di riprendere il cammino verso la salvezza, non è stata però sufficiente ai neroverdi per modificare il bilancio degli scontri diretti con i ciociari nell’ottica di un’eventuale conclusione del campionato nella quale sia necessario il ricorso alla classifica avulsa. In virtù del 4-2 dell’andata per la squadra di Di Francesco, il Sassuolo è infatti in svantaggio, e vale la pena allora, in questo senso, fare il punto dell’intera situazione che coinvolge la squadra di Ballardini in rapporto alle avversarie dirette. In una classifica ancora corta, con diverse squadre in lotta (sostanzialmente tutte quelle sotto il Genoa, ma escludendo la Salernitana), allo stato dell’arte, oltre allo svantaggio assodato con il Frosinone, i neroverdi sono definitivamente in vantaggio con il Verona (vittoria per 3-1 e sconfitta per 1-0) e in situazione di parità con l’Empoli, battuto 4-3 all’andata e capace di vincere a Reggio Emilia per 3-2. La situazione è di parziale parità anche con Udinese e Lecce, in attesa delle gare di ritorno (2-2 e 1-1, rispettivamente, l’andata), mentre è parziale anche lo svantaggio attuale con il Cagliari, che vinse 2-1 a dicembre in Sardegna.

In assoluto, una situazione tutto sommato da non disprezzare, considerando che tutti e tre gli scontri diretti che mancano – e che completeranno il quadro neroverde – il Sassuolo li giocherà tutti in casa e saranno, letteralmente, partite che varranno doppio, non solo per i punti in palio, ma anche per quelli che decideranno le sorti del torneo in caso di arrivo a pari punti. Allargando lo sguardo alle altre, pure in una situazione in cui i punti sono stati divisi un po’ a tutti, la squadra che sta meglio è il Verona, che sarà pure in svantaggio col Sassuolo, ma può contare sul vantaggio definitivo contro Lecce, Empoli e Frosinone e, in attesa del ritorno, su quello parziale con il Cagliari, mentre è pari con l’Udinese. Proprio i friulani rischiano di essere il vero ago della bilancia della lotta salvezza.

I bianconeri, infatti, oltre a essere il prossimo avversario del Sassuolo in casa dopo la sosta, nelle ultime tre partite del campionato giocheranno altrettanti scontri diretti: Lecce-Udinese alla terzultima, Udinese-Empoli alla penultima e andranno in trasferta a Frosinone nella giornata conclusiva del torneo. L’Empoli è già sotto con Cagliari e Verona, il Frosinone col Lecce (ma è in vantaggio col Cagliari) e mancano altri scontri diretti che definiranno tutto, come Cagliari-Verona, Lecce-Empoli ed Empoli-Frosinone, oltre a quelli di un Sassuolo che, oggi, è di nuovo attaccato al gruppo. E sa che tutto è ancora in gioco.