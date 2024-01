Sassuolo, per Doig è ormai fatta. Vina saluta già e passa al Flamengo

Dopo una lunga fase di studio, comincia a muoversi il mercato del Sassuolo. E al primo addio (o meglio arrivederci, visto che è un prestito secco fino a giugno) concretizzatosi con l’approdo di Alvarez alla Sampdoria è pronto ad aggiungersene un altro, ovvero quello di Matias Vina, terzino uruguaiano la cui avventura in neroverde è durata appena mezza stagione. La Roma, proprietaria del cartellino, sta infatti perfezionando il passaggio del laterale sudamericano al Flamengo, monetizzando appieno (i giallorossi incassano 8 milioni) un acquisto mai troppo apprezzato – i giallorossi lo pagarono 13 milioni, nella Roma ha giocato appena in una stagione e mezzo per una trentina di presenze – e ‘prestato’ al Sassuolo, che verrà risarcito da un indennizzo e, dal punto di vista tecnico, ovvierà alla partenza di Vina con l’arrivo di Josh Doig, dato per fatto da radiomercato non meno del ritorno di Vina in Sudamerica.

Tornando a Doig lo scozzese, nato a Edimburgo nel 2002, era già stato nel mirino dei dirigenti neroverdi questa estate, senza che costoro trovassero ‘la quadra’ con gli scaligeri. Il secondo assalto di Rossi & Carnevali sarebbe invece andato a bersaglio complice cifra di tutto riguardo (6 milioni più bonus e, pare, anche il 10% sulla futura rivendita) e un contratto che blinda Doig per quattro stagioni, ovvero fino al 2028. Il tecnico dell’Hellas Baroni, ieri in conferenza stampa, ha parlato di "trattativa in corso", ma a quanto si apprende sarebbe questione di dettagli, e di ore.

Laterale sinistro di corsa e stazza, duttile abbastanza da giocare anche da ‘quinto’ o addirittura da centrale, Doig è arrivato in Italia la stagione scorsa dall’Hibernian, dallo scorso settembre è ‘nel giro’ della nazionale scozzese e in Italia, dallo scorso agosto ad oggi, ha giocato 44 gare di campionato (12 in questa stagione) segnando 2 gol e facendosi apprezzare anche per 4 assist. Su di lui anche il Marsiglia e il Torino, che il Sassuolo avrebbe anticipato ‘battendo’ un primo colpo cui tuttavia ne seguiranno, inevitabilmente, altri. Nel senso che non sfugge come ai neroverdi manchino ancora anche un centrale difensivo e uno di centrocampo ma, tappata la falla principale che era già aperta a sinistra del quartetto di difesa, gli uomini mercato del Sassuolo, sistemata la principale urgenza, adesso possono lavorare con più calma.