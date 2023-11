Sassuolo Primavera. I ragazzi di Bigica non sbagliano. Frosinone regolato con tre gol

sassuolo

3

frosinone

0

: Theiner; Cinquegrano (35’ s.t. Piantedosi), Loeffen, Cannavaro, Falasca (1’ s.t. Parlato); Kumi, Lopes, Leone (18’ s.t. Caragea); Knezovic (11’ s.t. Bruno); Neophytou (11’ s.t. Moriano), Russo. All. Bigica

(a disposizione c’erano i giocatori neroverdi Scacchetti, Okojie, Baldari, Ioannou, Petrosino, Corradini)

FROSINONE: Avella; Severino, Kamensek, Vanzelli, Giunashvili; Stoyanov (22’ s.t. Milazzo), Cisse (35’ s.t. Totti), Molignano (1’ s.t. Romano R.); Antoci (1’ s.t. Dixon), Boccia (22’ s.t. Voncina), Mezsargs. All. Gregucci

(a dispozione c’erano i giocatori Romano T. Lagonigro, Stefanelli, Evangelisti, Shkambaj, Aromatico)

Arbitro: Caldera di Como (Sicurello, Nicosia) Reti: 18’ p.t. e 43’ s.t. Russo, 28’ p.t. Cinquegrano

Note: ammoniti Falasca (S), Vanzelli (F), Lopes (S)

Capitalizza al meglio il doppio turno casalingo e, dopo il Lecce una settimana fa, il Sassuolo Primavera (foto) allenato da mister Bigica regola anche il Frosinone. Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per i neroverdi, che si attestano in questo modo in zona-playoff dopo una gara mai troppo patita e più spesso dominata: in doppio vantaggio già dopo la prima mezz’ora – gran gol di Bruno con un pallonetto, bis di Cinquegrano di testa – i ragazzi di Emiliano Bigica hanno legittimato il punteggio costruendo più e meglio degli ospiti, pericolosi solo al 43’ con una zuccata out di Mezsargs, e gestendo la ripresa senza mai dare spazio ai ciociari.

La terza rete dei padroni di casa – ancora Russo – da’ ulteriore spessore ad un divario già scritto, peraltro, nella classifica, che vede oggi i neroverdi ‘chiudere’ la sestina playoff e il Frosinone ultimo. Era una partita da non sbagliare, si diceva alla vigilia, e i giovani neroverdi non lo hanno fatto confermando anche quest’anno ambizioni importanti.