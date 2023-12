Sassuolo-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita

Reggio Emilia, 2 dicembre 2023 – C'è chi vuole tenere lontano un incubo e chi invece ha il dovere di avvicinarsi al proprio sogno. La sfida di domani, 3 dicembre del Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma mette queste due visioni agli antipodi a confronto nella sfida delle 18 della domenica del quattordicesimo turno di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da successi e puntano a confermarsi. I neroverdi vogliono allontanare quanto prima lo spettro della salvezza, evitando così di rimanerci coinvolti nella seconda parte di stagione quando ogni punto potrebbe fare la differenza tra permanenza in A o retrocessione. La Roma da parte sua è invece tornata al quinto posto, a braccetto con il Bologna, e punta ad accorciare ulteriormente la distanza con le prime posizioni, entrando prepotentemente nella lotta per il quarto posto.

Dionisi vuole dare seguito al successo pirotecnico di Empoli e punta a fare lo sgambetto anche alla Roma, dopo aver sconfitto le due formazioni di vertice fin qui di questo campionato in Inter e Juventus. Occasione per i tre punti dunque, per uno scalpo importante e per tornare a ridosso delle zone nobili di classifica. La squadra neroverde non sembra avere grandi ambizioni per questo campionato, ma incontro come quello con i giallorossi danno quella motivazione extra che sprona campioni del calibro di Berardi a fare la differenza. Non è casuale che il capitano del Sassuolo abbia segnato sia contro i nerazzurri, sia contro i bianconeri. Il futuro del classe '94 appare a ogni sessione di mercato lontano dal club emiliano, ma il giocatore ha sempre dimostrato di sudare la maglia e di sapersi far trovare prontissimo per occasioni speciali come quella contro i giallorossi.

Dall'altra parte la Roma sembra finalmente aver trovato continuità in campionato a discapito forse di un pizzico di concretezza in Europa League. Nonostante infatti il ko con lo Slavia Praga e il pareggio di Ginevra con il Servette, i capitolini hanno strappato il passaggio del turno nel Gruppo G, anche se probabilmente dovranno affrontare gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. Ora il focus giallorosso è totalmente sul campionato e si punta a dare seguito ai 7 punti ottenuti nelle ultime 3 giornate, superando anche il Sassuolo e mettendo in chiaro le proprie intenzioni riguardo l'obiettivo Champions League.

Mourinho da parte sua però scalda già l'atmosfera con una conferenza stampa al vetriolo che incendia gli animi alla vigilia dell'incontro del Mapei. Il tecnico romanista nella giornata di oggi infatti, rispondendo alle insidie che la sfida con i neroverdi può nascondere, ha parlato in questo modo. "Il Sassuolo ha qualità e spesso andiamo in difficoltà con loro, ma sarà onesto e dico che mi preoccupa l'arbitro. Lo abbiamo avuto 3 volte come quarto arbitro e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello. Questa non è solo Sassuolo-Roma, noi stiamo a 3 punti dalla Champions League, è una partita super importante per noi. Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il VAR, con lui abbiamo avuto spesso sfortuna, non abbiamo accettato sempre un determinato profilo di lavoro. Mi dispiace anche perché c’è Berardi, è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere rispetto per gli avversari, è troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per prendere i gialli, lo amo e lo odio, quel profilo di comportamento in campo non mi piace, se fosse un mio giocatore non mi piacerebbe per niente”. Intanto la procura federale della Federcalcio ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive dopo quanto dichiarato da Mourinho nei confronti dell'arbitro Marcenaro.

Le designazioni dell'Aia per la sfida del Mapei che hanno scatenato la rabbia e anche un pizzico della frustrazione di José Mourinho sono Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, che dirigerà la sfida di Reggio Emilia. L'arbitro ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Moro, quarto ufficiale sarà Ghersini, mentre in sala Var siederanno Di Bello e Di Martino. Per Marcenaro sarà l'ottava direzione stagionale: la quinta in Serie A, a cui vanno sommate due partite di Serie B e una nel massimo campionato cipriota. Per il direttore di gara è il primo incrocio con la Roma da arbitro, ma in passato sono stati diversi i precedenti con Mourinho da Quarto Uomo, partite che non hanno lasciato un buon ricordo allo Special One. Quattro invece le partite dirette dal fischietto ligure con il Sassuolo in campo: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte il record dei neroverdi.

Probabili formazioni

Dionisi vede svuotarsi un pezzo per volta la propria infermeria, ma potrebbe scegliere di ripartire dalle certezze acquisite in queste ultime giornate. Davanti a Consigli la linea a quattro sarà composta da Erlic e Ferrari come centrali, mentre Viña, attualmente in prestito proprio dai giallorossi, occuperà la fascia di sinistra, con Toljan dall'altro lato. Boloca e Thostvedt comporranno la coppia in mediana mentre nella linea dei tre trequartisti Castillejo dovrebbe prendere il centro, con Berardi e Defrel a supportarlo sulle fasce. In attacco la certezza è sempre e solo Andrea Pinamonti.

Dall'altra parte del campo tornerà titolare Rui Patricio, dopo aver visto Svilar giocare in quel di Ginevra contro il Servette. E proprio con la trasferta in Svizzera Mourinho sarà costretto a fare i conti. La sfida contro i granata elvetici è stata molto dispendiosa, ma in linea teorica non dovrebbe aver messo a repentaglio le rotazioni di campionato. Mancini, Llorente e N'Dicka saranno i difensori, mentre Bove, Paredes e Cristante comporranno la cintura mediana dei giallorossi. Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, mentre in attacco dovrebbe ricomporsi la coppia composta da Lukaku e Dybala.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Defrel; Pinamonti. All. Alessio Dionisi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.

Dove vedere la partita

La partita fra Sassuolo e Roma del Mapei Stadium, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 3 dicembre 2023. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17.30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Clicca qui