Sassuolo Tre indizi fanno di Berardi l’anti Empoli

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Aggrappati a Domenico Berardi, con la speranza che l’ultima puntata della ‘Berardeide azzurra’ che ha visto l’attaccante neroverde escluso – molto a sorpresa – dalla gara tra l’Italia di Luciano Spalletti e l’Ucraina non abbia demoralizzato il talentino calabrese. Che contro altri azzurri, questa volta i toscani guidati da Andreazzoli, è chiamato per l’ennesima volta a togliere dai guai il Sassuolo. Ci sono anche gli altri, è vero, come è vero che il calcio, soprattutto quello contemporaneo, passa da collettivo ed organizzazione e che la fase difensiva conta quanto quella offensiva, ma se un tifoso neroverde dovesse scegliere su chi puntare un euro, alla vigilia di una gara che il Sassuolo non può sbagliare, immaginiamo non possa avere dubbi di sorta.

Berardi Domenico, attaccante, classe 1994, quello dei 133 gol in 353 presenze nelle sue 11 stagioni in neroverde, quello di 10 presenze e 5 gol, fin qua, dentro questo 202324 fattosi improvvisamente in salita per i neroverdi. Ultimo attaccante ad andare in gol su rigore – contro il Lecce, ormai un mese e mezzo fa – e ultimo attaccante ad andare in gol su azione – contro l’Inter, a fine settembre – Berardi è il giocatore che ha segnato di più in questo terzo Sassuolo di Dionisi e se con lui in campo il Sassuolo ha anche perso, senza di lui – prima e seconda giornata – non solo ha sempre perso, ma non ha nemmeno mai segnato. Può bastare? Sì, ma aggiungiamoci anche che l’Empoli è, insieme a Milan e Genoa, una delle tre squadre contro cui Berardi ha all’attivo almeno cinque reti e cinque assist in Serie A (5 gol e 6 assist contro i toscani) e che sull’Empoli Berardinho il suo impatto ce l’ha.

L’attaccante del Sassuolo è stato infatti coinvolto in ben cinque marcature nelle sue ultime due sfide in campionato contro l’Empoli (tre gol e due passaggi vincenti) decidendo anche, con una doppietta, l’ultimo precedente tra i toscani e i neroverdi, andato in scena alla fine dello scorso aprile al Mapei Stadium e finito 2-1 per il Sassuolo. Aggiungiamoci che nei 12 precedenti nella massima serie, il Sassuolo vanta una media di due gol realizzati a gara e registriamo che tanto vale contarci, insomma, su Berardi…. Anche per andare oltre la ‘sindrome da sosta’ che vede il Sassuolo di Dionisi ricominciare i campionati dopo le soste brevi e non vincere praticamente mai. Una su nove, recita lo score: per ‘ripitturarlo’ serve un acuto, e chi può garantirlo, al Sassuolo, l’acuto, se non il suo miglior giocatore? Gli ingredienti perché quella del Castellani sia ‘la domenica di Domenico’ ci sarebbero: si tratta di capire come li cucineranno tanto Alessio Dionisi quanto Aurelio Andreazzoli…