Serie a, sabato contro l’Empoli un match da dentro o fuori. Il Sassuolo ferito comincia la settimana della ’finale’

SASSUOLO

Non che corrano tutti, ci mancherebbe… Ma qualcuno cammina, mentre il Sassuolo è fermo, e comunque va pianissimo. La 25ma giornata, appena andata in archivio, consegna al Sassuolo l’attesa classifica – fare punti a Bergamo valeva un’impresa storica (in foto Pinamonti) – da allarme rosso, con tutti o quasi i passeggeri dell’ultimo vagone del treno del campionato che ‘scuotono’ la loro classifica, lasciando sul posto i neroverdi. Un punto per il Verona, che raggiunge il Sassuolo al terzultimo posto a quota 20, uno per il Cagliari, che avvicina la coppia scaligero-neroverde collocandosi a 19, uno per l’Udinese, che si porta a +3 dalla zona pericolo sulla scorta di 4 punti nelle ultime 2 gare e uno anche per l’Empoli, che limita i danni nel ‘derby’ toscano con la Fiorentina e sale a quota 22. Il Sassuolo, che rientra da Bergamo con sul groppone un 3-0 che fa il paio con il rovescio patito al Meazza dalla Salernitana, unica delle ultime sei della classifica a non vincere, insieme alla squadra di Dionisi, da oggi fa i conti con una realtà mai così bigia, in vista di uno scontro diretto – sabato al Mapei Stadium contro l’Empoli – che somiglia parecchio ad un dentro-fuori. Quella gara da recuperare che il Sassuolo ha ancora nei confronti delle rivali (visto l’avversario, il Napoli, e il momento dei neroverdi, un punto nelle ultime 5 gare) non è, oggi, ipoteca che si possa pensare di riscuotere. Soprattutto se la squadra di Dionisi dovesse ‘bucare’ contro i toscani, già battuti all’andata ma oggi rivitalizzati da Nicola. Che hanno finito ‘ ‘bonus’ e a questo punto non possono né devono sbagliare. "Sabato per noi sarà come una finale", ha detto Matheus Henrique dopo la gara del Gewiss Stadium, e dargli torto diventa impossibile. Vale la pena di contare, rispetto a Bergamo, almeno sul rientro di Erlic e sul possibile impiego, magari a gara in corso, di Kumbulla, mentre Berardi non sembra recuperabile.

PRIMAVERA. Viaggia veloce, invece, la Primavera, che batte il Verona 3-2 e aggancia il gruppone che, al secondo posto (oltre ai neroverdi ci sono Ataanta, Torino, Roma) insegue la capolista Inter. Di Russo, Kumi e Leoni le reti.

Stefano Fogliani