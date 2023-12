’SIR’ RANIERI. "Per batterli dovremo essere davvero perfetti»

Di Mourinho che torna sulle polemiche pre e post Sassuolo-Roma leggerete altrove. Qui, nell’incombenza di Cagliari-Sassuolo, le urgenze sono altre e ci portano a Claudio Ranieri (foto), tecnico rossoblù che anticipa la conferenza stampa della vigilia per dire che "il Sassuolo è squadra difficilissima" e chiamare i suoi a "gara perfetta". Di arbitri non ne parla, di Var nemmeno: ‘Sir Claudio’ la sua vigilia la vive puntando il Sassuolo, mica il contesto, gli arbitri e il Var o polemiche a caso…. " Contro i neroverdi dovremo stare attenti", dice Ranieri, che ritrova il Sassuolo a due anni e mezzo dall’ultimo incrocio e nei neroverdi ha una delle poche squadre che non ha mai battuto. Uno 0-0 nel 201819, quando allenava la Roma, un altro pari a reti bianche la stagione successiva, quando era sulla panchina della Samp, poi due sconfitte, dell’ultima delle quali si è già detto. Il tecnico romano non ha resistito al richiamo del Cagliari, la stagione scorsa, lo ha riportato in A dopo averlo raccolto al 14mo posto di dicembre e l’impressione è che di legare il suo nome ad una retrocessione non abbia nessuna voglia. La gara di domani, in questo senso, vale doppio: lo sa bene Ranieri, che si prepara di conseguenza. "Devo soppesare bene i pro e i contro di ogni formazione possibile", dice, guardando anche alle assenze che, se penalizzeranno i suoi, peseranno anche sul Sassuolo, privo di Berardi e Boloca, tra gli altri.

Stefano Fogliani