Social. I neroverdi approdano su TikTok. Carnevali: "Questo un club giovane»

Si affida ad un testimonial d’eccezione come Domenico Berardi, il Sassuolo Calcio, per annunciare il lancio del nuovo profilo ufficiale su TikTok, piattaforma di intrattenimento nata nel 2016 che vanta oltre un miliardo di utenti attivi in tutto il mondo e quasi venti milioni di utenti in Italia a livello mensile. Il club neroverde, grazie all’arrivo su TikTok, rafforza la sua presenza social e si prepara a raggiungere ed intrattenere una nuova audience online sempre più desiderosa di innovazioni contenutistiche di diverso genere.

"Dobbiamo cercare sempre di intrattenere i nostri tifosi e creare nuovi contenuti. Siamo un club giovane, atipico ma da sempre un modello", ha commentato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali non senza aggiungere come "grazie a TikTok avremo l’opportunità di raggiungere un target sempre più ampio, interessato non solo al calcio ma anche a contenuti che vadano oltre la routine sportiva". Il nuovo account neroverde, che da ieri ha iniziato a pubblicare contenuti in piattaforma ottenendo i riscontri del caso, condividerà dei video della vita del club dentro e fuori dal campo, immagini da dietro le quinte e in linea con i trend del momento.

