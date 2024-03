SOGNARE SI PUò. Quel traguardo ’impossibile’ chiamato scudetto mentre la prima squadra lotta per la salvezza

SASSUOLO

C’è anche una Sassuolo che sorride, dentro questa tribolatissima stagione che vede la prima squadra in bagarre salvezza e oggi, complice il penultimo posto, virtualmente retrocessa. Così, mentre Davide Ballardini allena i suoi – ieri doppia seduta, oggi si replica al Mapei Football Center – in vista di uno scontro diretto da non perdere – fuor di metafora – che va in scena il lunedì di Pasqua al Mapei Stadium contro l’Udinese, Emiliano Bigica e Gianpiero Piovani, rispettiva,mente tecnici di Primavera e Sassuolo Femminile, studiano l’assalto al cielo. Il primo studia una classifica che vede i suoi al quinto posto, in corsa a pieno titolo verso i playoff scudetto, mentre il secondo i playoff scudetto li ha già centrati e cominciati, vincendo contro la Fiorentina. La strada che porta al tricolore è lunghissima e chissà quanto praticabile, tanto per i babies di Bigica quanto per l’altra metà del cielo neroverde, ma il fatto che tanto la Primavera quanto le neroverdi giochino per un traguardo top in parte consola, dentro una stagione che di soddisfazioni non ne sta regalando troppe.