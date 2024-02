Soluzioni per Dionisi. Sassuolo, dopo Doig arriva anche Kumbulla

SASSUOLO (Modena)

E dopo lo scozzese Josh Doig per la corsia sinistra, dal Verona ecco il difensore Marash Kumbulla dalla Roma. L’albanese arriva in prestito e da qui a fine stagione consentirà a Dionisi di battere anche la strada della difesa a tre. Kumbulla è arrivato ieri, si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato per il club neroverde fino a giugno.

Una freccia in più nell’arco di Dionisi, che però affronterà il derby del Dall’Ara con parecchie assenze pesanti: oltre all’infortunato Berardi, che dopo l’intervento al menisco dovrà restare ai box per tutto il mese di febbraio, il tecnico neroverde dovrà rinunciare agli infortunati Toljan, Obiang e Defrel, quest’ultimo ieri fino all’ultimo al centro di possibili trattative poi n on andate in porto.