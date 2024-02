Torneo di Viareggio. L’Under 18 di Pedone pareggia con la Lucchese. I campioni in carica chiudono il girone da imbattuti Il Sassuolo Under 18 chiude la fase a gironi del torneo di Viareggio da imbattuto e al primo posto, pareggiando 1-1 con la Lucchese. La squadra di Pedone aspetta gli esiti delle gare del Gruppo B per gli ottavi di finale.