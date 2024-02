Torneo di viareggio. L’Under 18 ne segna sei al Westchester Utd. I giovani di Pedone ora sono primi nel girone

sassuolo

6

westchester utd

1

SASSUOLO: Viganò, Crosariol, Benvenuti G. (15’ s.t. Macchioni), Piccolo, Benvenuti T (1’ s.t. Martey)., Sow, Weiss (15’ s.t. Anastasini), Antonciuc (1’ s.t. Petito), Danciutiu (1’ s.t. Chiricallo), Cracchiolo (30’ s.t. Frangella), Gjyla (24’ s.t. Negri). All. Pedone (Furghieri, Cardascio)

WESTCHESTER UTD: Smith Jr. (30’ s.t. Nikollaj), Tall (30’ s.t. Chiulli), Flaherty B. (1’ s.t. Arouca), Iraheta, Flaherty P., Acosta, Gjonbalaj (30’ s.t. Inoue), Noreles Rahirez, Maricic (30’ s.t. Cambareri), Fernandez (30’ s.t. Di Blasi), Cherif. All. Corrado (Bautista, James)

Arbitro: Sig. Iglio di Pistoia (Vicari, Giuntoli)

Reti: 21’ p.t. Gjyla (rig.), 22’ p.t. Maricic, 37’, 40’ e 45’ p.t. Danciutiu, 35’ e 45’ s.t. Negri

Note: espulso al 26’ p.t. Acosta

Si prende gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio, il Sassuolo Under 18 (foto), e anche il primo posto nel girone. Rifila 6 gol agli americani del Westchester Utd, che resta in gara solo la prima mezz’ora poi, rimasta in dieci, si consegna ai neroverdi. Dopo l’1-1 maturato in avvio, infatti, già prima dell’intervallo una tripletta di Danciutiu porta il Sassuolo al largo, e la doppietta di Negri nel finale della ripresa arrotonda il risultato rendendo inutule, ai fini della classifica, l’ultimo appuntamento con la fase a gironi che il Sassuolo gioca a Lerici, domani, alle 15, con la Lucchese.