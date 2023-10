Verso il derby. Il fantasista Bajrami torna a disposizione. Incognita Henrique

SASSUOLO

Bajrami c’è. Dentro una settimana piena di dubbi il primo che scioglie il quotidiano dei neroverdi, che al Mapei Football Center preparano la gara contro il Bologna è proprio quello relativo alla disponibilità del fantasista albanese, che a questo punto sarà in campo dal 1’ nel suo ruolo di trequartista. Infortunatosi in nazionale, Bajrami ha saltato a pie’ pari la gara contro la Lazio ma sulla sua disponibilità per sabato non ci sarebbero dubbi, stando almeno al poco che filtra dal centro sportivo neroverde. Qualcuna di più, di incognite, su Viti ed Henrique, che procedono con un lavoro personalizzato ma paiono ancora ‘indietro’, e per Obiang, il cui rientro è previsto solo dopo la sosta. La Lega Calcio ha reso note le designazioni arbitrali: per Sassuolo-Bologna c’è Antonio Giua di Olbia, alla quarta direzione stagionale nella massima serie: 6 precedenti con il Sassuolo: due vittorie, due pari e due sconfitte.