VERSO IL TORINO. Sospiro di sollievo per mister Dionisi: torna Henrique

Prima la riunione, al chiuso delle ‘segrete stanze’ del Mapei Football Center, poi l’allenamento. Ha ricominciato così, il Sassuolo, la settimana che lo accompagna verso Torino: provando a ritrovare nel lavoro quotidiano quelle certezze che questa lunga fase di campionato gli sta togliendo e misurando, con un certo sollievo, come la trasferta del Dall’Ara abbia penalizzato i neroverdi solo nel risultato e nel morale. Volpato, autore di uno dei due gol di sabato sera e uscito all’ora di gioco, si è allenato regolarmente come del resto Erlic – uscito per crampi – e Castillejo, fermatosi alla vigilia per un affaticamento: sabato sera, insomma, la assenze resteranno quelle previste – Berardi, Toljan, Defrel, Obiang – ma almeno rientra Henrique, che ha scontato la squalifica proprio sabato sera. Quanto a Kumbulla, prosegue il recupero. Oggi, per il gruppo, doppia seduta.

