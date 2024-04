VErso la viola. Laurienté, scatta la squalifica. Oggi doppia seduta

Il Sassuolo ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Mapei Football Center effettuando, come comunica il sito del club, il consueto programma di riscaldamento, possesso palla, partitella a tema, lavoro metabolico a secco e a chiudere partita a campo ridotto; oggi la squadra svolgerà una doppia seduta. Nel frattempo, come previsto, ieri il giudice sportivo ha squalificato per un turno Armand Laurienté che, diffidato prima della partita col Lecce, contro i salentini ha ricevuto la quinta ammonizione e salterà la trasferta di Firenze. Per il francese si tratta della prima squalifica stagionale, la terza da quando è in Italia. Nessuno squalificato per la Fiorentina. In merito alla gara di domenica scorsa a Reggio Emilia, il giudice sportivo ha irrogato al Lecce un’ammenda di 6 mila euro "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni ed una bottiglietta sul terreno di giuoco". l.l.