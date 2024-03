VERSO L’OLIMPICO. Thorstvedt e Doig out contro la Roma. Erlic è diffidato

Il pericolo giallo è stato fatale sabato a Christian Thorstvedt e Josh Doig i quali, diffidati prima della partita contro il Frosinone, proprio nello scontro diretto con i ciociari sono stati ammoniti e hanno raggiunto il limite di cartellini cumulati che, così, li porterà alla squalifica e, pertanto, a saltare la trasferta di domenica all’Olimpico contro la Roma. Un peccato soprattutto per il norvegese, match winner sabato e autore già di 5 reti in campionato, ma la sua assenza contro i giallorossi (che non avranno squalificati) significa anche che avrà scontato la punizione quando a Reggio Emilia arriverà l’Udinese in uno degli scontri diretti chiave. I diffidati in casa Sassuolo sono oggi due, vale a dire Marcus Pedersen e Martin Erlic: dovessero essere ammoniti contro la Roma, salterebbero appunto la partita con l’Udinese, al ’Mapei’ lunedì 1 aprile alle 15.

l.l.