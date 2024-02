"Scandalo nel calcio spagnolo: Tifoso minorenne tocca giocatore del Siviglia, la Liga denuncia"

Calcio spagnolo nella bufera: Un giovane tifoso del Rayo Vallecano avrebbe toccato con un dito il posteriore del giocatore del Siviglia Lucas Ocampos, durante un incontro in Liga dell’altra sera. Le immagini hanno fatto il giro del web. La Liga ha fatto sapere che denuncerà l’episodio alla Procura dei Minori in quanto il responsabile non è ancora maggiorenne. "Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione", dice una nota del Siviglia. "Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che domani non succeda a loro – ha detto Ocampos – C’è sempre un pazzo, non tutti i tifosi sono così. Se fosse successo nel calcio femminile?"