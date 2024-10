Secco 3-1. L’Angelana cala il tris e il Città di Castello crolla. Non basta D’Alessandro

ANGELANA

3

cITTÀ DI CASTELLO

1

ANGELANA(4-3-3) Buini; Marocchi, Tondini, Sallaku,(1’st Bocci), Melillo; Brunetti,(43’st Bigarelli), Ravanelli G.,(11’st Piancatelli), Mendes; Akhigbe, Musso,(26’st Tueto Fotso), Riommi,(11’st Roscini). A disp.: Montanari, Girolamini, Ravanelli C., Sforna. All.: Recchi.

CITTÀ DI CASTELLO (3-5-2) Landi; Laurenzi, Tugliani, Djabar,(28’st Aliaj); Babei, Jusufi, Di Fronzo (40’pt Chini), Piselli, Shabanaj,(17’st D’Alessandro); Malocaj, Osakwe. All.: Mambrini.

ARBITRO: Daniele Fora di Terni (Marotta - Baroni).

MARCATORI: 6’pt e 37’pt Akhigbe, 43’st Musso rig. (A), 43’st D’Alessandro (C). NOTE: Spettatori 150 circa.

Ammoniti: 8’pt Laurenzi (C), 10’pt Tondini (A).

Recupero: pt 1’ st 3’.

L’Angelana batte 3-1 il Città di Castello e scala la classifica portandosi al terzo posto. Tutto fin troppo facile per la formazione di Recchi che risolve la pratica in 37 minuti, il tempo per Akhigbe di mettere a segno la doppietta che incanala la gara sui binari voluti dai giallorossi.

Quando poi, al 43’ l’argentino Musso trasforma la rete del 3-0, scorrono i titoli di coda sulla partita.

Il Città di Castello, però, arrivato al Migaghelli con soli 14 giocatori e con alcuni giocatori senza documenti, non smette di giocare e all’88’ il neo entrato D’Alessandro sigla il gol della bandiera per la formazione di Mambrini che adesso spera in nuovi rinforzi.