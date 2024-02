Seconda categoria. Girone C, il ribaltone. Bene Ostra e Argignano

Ribaltone in vetta al girone C di Seconda Categoria nella seconda giornata di ritorno. L’Ostra (foto) espugna il campo del Corinaldo (anche se si è giocato ad Ostra Vetere) nel match di cartello della giornata, con un 2-0 fissato da Marchetti e Sabbatini e balza in testa scavalcando proprio i corinaldesi. L’altro big match al vertice va all’Argignano, che batte sempre 2-0 l’Olimpia Ostra Vetere con reti entrambe realizzate da Sartini. Ora Ostra Calcio e Argignano guidano appaiate a 36 punti. Da sottolineare il pirotecnico match tra Avis Arcevia e Cupramontana, vinto 4-3 dai locali: una autorete, Pucci, Rossetti e Brescini a segno per l’Avis, Torrisi, Ortolani e Mancini per il Cupra.

Nel girone D, l’FC Osimo rimane a +2 sul Loreto: entrambe vincono in trasferta ed allungano sul San Biagio, che invece si fa fermare sul pareggio e scivolata a 6 lunghezze dalla vetta. 17° Giornata, girone C. Risultati: Argignano-Olimpia Ostra Vetere 2-0; Aurora Jesi-Leonessa Montoro 0-0; Avis Arcevia-Cupramontana 4-3; Corinaldo-Ostra Calcio 0-2; OJ Falconara-Le Torri Castelplanio 1-2; Rosora Angeli-Monsano 1-3; Terre del Lacrima-Palombina Vecchia 2-2; Trecastelli-Serrana 1933 3-2. Classifica. Ostra Calcio, Argignano 36; Corinaldo 34; Terre del Lacrima 30; Olimpia Ostra Vetere 29; Avis Arcevia 28; Monsano 27; Trecastelli 24; Le Torri Castelplanio, Palombina Vecchia 20; Cupramontana 19, Leonessa Montoro, Serrana 1933 16; Aurora Jesi 13; Rosora Angeli, OJ Falconara 11. Prossimo turno. Cupramontana-Corinaldo; Leonessa Montoro-Le Torri; Monsano-Trecastelli; Olimpia Ostra Vetere-Aurora Jesi; Ostra Calcio-Terre del Lacrima; Palombina Vecchia-Avis Arcevia; Rosora Angeli-Argignano; Serrana 1933-OJ Falconara. Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Europa Calcio 3-1; Ankon Dorica-San Biagio 2-2; Giovane Offagna-FC Osimo 0-2; GLS Dorica-Loreto 1-3; Nuova Sirolese-Piano San Lazzaro 2-1; Osimo Stazione Five-Candia Baraccola 4-0; SA Castelfidardo-Atletico Ancona 3-1; Villa Musone-Colle 2006 6-0. Classifica. FC Osimo 41; Loreto 39; San Biagio, Nuova Sirolese 35; SA Castelfidardo 32; Agugliano Polverigi 30; Ankon Dorica, GLS Dorica 28; Villa Musone 25; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 21; Osimo Stazione Five 16; Giovane Offagna 12 (-1); Europa Calcio 10; Atletico Ancona 9; Colle 2006 2. Prossimo turno. Atletico Ancona-Ankon Dorica; Candia Baraccola-Agugliano Polverigi; Colle 2006-Europa Calcio; FC Osimo-Villa Musone; Loreto-SA Castelfidardo; Nuova Sirolese-Giovane Offagna; Piano San Lazzaro-Osimo Stazione Five; San Biagio-GLS Dorica.

Andrea Pongetti