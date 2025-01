Seconda categoria. L’Ankon Dorica cede ancora. Il Loreto adesso è a due punti

Giornata 14 in Seconda Categoria che si è giocata tra la fine del 2024, quando si sono disputati alcuni anticipi e sabato scorso, quando il torneo è ripreso ufficialmente dopo la sosta con quella che è la penultima giornata di andata.

Restano in testa Le Torri Castelplanio, che nel girone C vince 1-0 a Corinaldo e mantiene due lunghezze di vantaggio sull’Avis Arcevia a sua volta vittorioso in trasferta ed Ankon Dorica, che però nel D incappa in un’altra sconfitta inattesa: i dorici vengono infatti battuti in casa dall’Agugliano Polverigi 2-3 e vedono ridursi soltanto a due i punti sul Loreto, che espugna il campo della Falconarese 4-2, riavvicinandosi.

In coda devono stare attenti Borgo Molino e Europa Calcio, che iniziano a staccarsi da chi sta davanti.

Giornata 14. Girone C Risultati. Aurora Jesi-Monsano 2-2: Borgo Molino-Terre del Lacrima 2-3; Chiaravalle-Serrana 1933 2-0; Corinaldo-Le Torri Castelplanio 0-1; Cupramontana-Avis Arcevia 1-2; Rosora Angeli-Senigallia Calcio 2-0; Olimpia Ostra Vetere-Monte Porzio 1-0; Trecastelli-Monte Roberto 0-1.

Classifica. Le Torri Castelplanio 30; Avis Arcevia 28; Olimpia Ostra Vetere 26; Cupramontana, Monte Roberto 24; Chiaravalle 23; Trecastelli, Terre del Lacrima 22; Corinaldo 19; Rosora Angeli 17; Monsano, Serrana 1933 15; Monte Porzio 14; Senigallia Calcio 13; Aurora Jesi 10; Borgo Molino 7.

Prossimo turno. Avis Arcevia-Borgo Molino; Le Torri Castelplanio-Trecastelli; Monsano-Chiaravalle; Monte Porzio-Aurora Jesi; Monte Roberto-Olimpia Ostra Vetere; Senigallia Calcio-Corinaldo; Serrana 1933-Cupramontana; Terre del Lacrima-Rosora Angeli.

Girone D. Risultati. Ankon Dorica-Agugliano Polverigi 2-3; Camerano-Piano San Lazzaro 1-0; Candia Baraccola-Giovane Offagna 1-3; Europa Calcio-Nuova Sirolese 0-3; Falconarese-Loreto 2-4; Osimo Stazione Five-GLS Dorica 0-2; Palombina Vecchia-SA Castelfidardo 3-0; Villa Musone-Leonessa Montoro 1-2.

Classifica. Ankon Dorica 30; Loreto 28; Agugliano Polverigi 25; SA Castelfidardo 24; Palombina Vecchia, Nuova Sirolese, Piano San Lazzaro 22; GLS Dorica 21; Osimo Stazione Five 20; Villa Musone 17; Leonessa Montoro, Camerano 16; Candia Baraccola 15; Falconarese 12; Giovane Offagna 11; Europa Calcio 7.

Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Candia Baraccola; Giovane Offagna-Villa Musone; GLS Dorica-Camerano; Leonessa Montoro-Europa Calcio; Loreto-Palombina Vecchia; Nuova Sirolese-Osimo Stazione Five; Piano San Lazzaro-Falconarese; SA Castelfidardo-Ankon Dorica.

Andrea Pongetti