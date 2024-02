Seconda categoria. L’Ostra vince e convince. Ma scivola l’Argignano

Terza giornata del girone di ritorno di Seconda Categoria con le leader che non cambiano nei due gironi con squadre anconetane (C e D), ma si riducono da tre a due.

Nel girone C si conferma al comando l’Ostra (foto), che vince e convince in casa sul Terre del Lacrima (3-0) e rimane solo: l’Argignano infatti, che era in testa in coabitazione, pareggia 1-1 col Rosora Angeli e scivola a -2.

Si allontana pure il Corinaldo, rivelazione del girone di andata, che viene battuto 2-0 a Cupramontana ed ora è terzo a cinque lunghezze dalla vetta.

Nel girone D, mezzo passo falso di FC Osimo e Loreto: per entrambe un pareggio, così gli osimani rimangono al comando a +2 sui loretani. Si avvicinano, invece, in terza posizione, Nuova Sirolese e San Biagio, ora a -4 dal primo posto. 18° Giornata. Girone C. Risultati. Cupramontana-Corinaldo 2-0; Leonessa Montoro-Le Torri Castelplanio 0-3; Monsano-Trecastelli 1-1; Olimpia Ostra Vetere-Aurora Jesi 3-2; Ostra Calcio-Terre del Lacrima 3-0; Palombina Vecchia-Avis Arcevia 0-2; Rosora Angeli-Argignano 1-1; Serrana 1933-OJ Falconara 3-3. Classifica. Ostra Calcio 39; Argignano 37; Corinaldo 34; Olimpia Ostra Vetere 32; Avis Arcevia 31; Terre del Lacrima 30; Monsano 28; Trecastelli 25; Le Torri Castelplanio 23; Cupramontana 22; Palombina Vecchia 20; Serrana 1933 17; Leonessa Montoro 16; Aurora Jesi 13; Rosora Angeli, OJ Falconara 12. Prossimo turno. Argignano-Monsano; Aurora Jesi-Serrana 1933; Avis Arcevia-Rosora Angeli; Corinaldo-Olimpia Ostra Vetere; Le Torri Castelplanio-Palombina Vecchia; OJ Falconara-Ostra Calcio; Terre del Lacrima-Leonessa Montoro; Trecastelli-Cupramontana. Girone D. Risultati. Atletico Ancona-Ankon Dorica 0-2; Candia Baraccola-Agugliano Polverigi 2-4; Colle 2006-Europa Calcio 0-2; FC Osimo-Villa Musone 1-1; Loreto-SA Castelfidardo 2-2; Nuova Sirolese-Giovane Offagna 2-1; Piano San Lazzaro-Osimo Stazione Five 2-2; San Biagio-GLS Dorica 3-0. Classifica. FC Osimo 42; Loreto 40; San Biagio, Nuova Sirolese 38; SA Castelfidardo, Agugliano Polverigi 33; Ankon Dorica 31; GLS Dorica 28; Villa Musone 26; Piano San Lazzaro 22; Candia Baraccola 21; Osimo Stazione Five 17; Europa Calcio 13; Giovane Offagna 12 (-1); Atletico Ancona 9; Colle 2006 2. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Atletico Ancona; Ankon Dorica-Colle 2006; Europa Calcio-San Biagio; Giovane Offagna-Piano San Lazzaro; GLS Dorica-Nuova Sirolese; Osimo Stazione Five-Loreto; SA Castelfidardo-FC Osimo; Villa Musone-Candia Baraccola.

Andrea Pongetti