Seconda categoria. Nuova Grosseto e Marina in campo per il recupero

Marina e Nuova Grosseto Barbanella chiuderanno oggi il proprio 2023. Si gioca infatti oggi il recupero dell’ottava giornata del girone G di Seconda categoria. La giornata, inizialmente prevista per novembre e rinviata per maltempo, si doveva giocare sabato 23. Le due formazioni però si sono accordate per anticipare di tre giorni l’incontro. Oggi quindi alle 20.45 le due formazioni scendono in campo per portare avanti i propri obiettivi. Il Marina, dopo il successo di domenica sul Campagnatico è salito a quota 21 punto a sole 6 lunghezze dall’ultimo posto playoff. E quello è il desiderio dei marinesi. La Nuova Grosseto invece è uscita dalla zona playout e resta con un punto di vantaggio sulla zona pericolosa. Fare punti oggi sarebbe quindi fondamentale per chiudere al meglio il 2023 e poi ripartire a caccia della salvezza diretta da gennaio. Mister Ferrigato ha tracciato una linea nuova e il gruppo lo sta seguendo.