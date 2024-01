Senza storia (2-0). Vittoria convincente per il Città di Castello. Mattei e Rinaldi piegano il Tavernelle

CITTÀ DI CASTELLO

2

TAVERNELLE

0

CITTÀ DI CASTELLO: Palazzini 6, Vassallo 6 (34’ s.t. Dell’Orso 6), Caruso 6,5, Capezzuto 7, Tersini 6,5, Cusanno 7, Rinaldi 6 (34’ s.t. Lavano 6), Mattei 7 (49’ s.t. Locchi s.v.), Giannò 6, Peluso 7, Giabbecucci 6,5 (45’ s.t. Conti s.v.). All. Armillei 7

TAVERNELLE: De Marco 7,5, Felici 5,5 (15’ s.t. Antolini 5,5), Polpetta 6, Benda 6, Fiorucci 5,5 (15’ s.t. Fahimi 4,5), Cerboni 5,5, Ceccomori 5,5 (31’ s.t. Patalocco 5,5), Arcioni 6 (15’ s.t Andreoli 6), Graziani 5,5 (19’ s.t. Cacciamano 5,5), Salvucci 5,5. Russo 5,5. All. Valentini 6

Arbitro: Kandii di Foligno

Marcatori: 16’ p.t. Mattei, 31’ p.t. Rinaldi Espulsi: 35’ s.t. Rinaldi, 46’ s.t. Fahimi

CITTÀ DI CASTELLO - Vittoria e prestazione convincente per il Città di Castello, che supera il Tavernelle con un perentorio 2-0. Le prime 2 chances del match sono di marca ospite: al 6’ Salvucci intercetta un rinvio di Vassallo ma Graziani conclude alto, al 14’ Salvucci non trova la porta. Da lì in avanti a dominare sono i biancorossi, che sfiorano il gol al 15’ (girata di Giannò) e si portano in vantaggio al 16’ con un’azione personale di Mattei che recupera palla, dribbla un avversario e fa partire una conclusione sulla quale il portiere non riesce ad opporsi. Passa 1’ e De Marco respinge un velenoso tiro cross dello stesso Mattei. Il Città di Castello raddoppia al 31’ in contropiede: fa tutto Peluso, il tiro è sventato da De Marco, che nulla può sul tocco di Rinaldi. Al 46’ i locali sfiorano il tris, ma il tiro di Giannò (servito da Peluso) trova De Marco pronto alla parata. La ripresa si apre (7’) con un’occasione per il Tavernelle, che Cerboni spreca in malo modo. Tra gli ospiti De Marco è ancora protagonista al 13’, quando devia sulla traversa una conclusione di Giabbeccucci, ed al 14’, quando si oppone ad un rasoterra di Caruso. Ospiti imprecisi al 28’, con Russo che da buona posizione calcia a lato. Al 35’ Rinaldi (ammonito al momento della sostituzione) viene espulso per proteste dalla panchina, quindi al 46’ Fahimi ferma Peluso lanciato a rete, rimediando la seconda ammonizione ed il cartellino rosso.

Paolo Cocchieri